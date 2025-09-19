Mentőhelikopter szállt le a zalai város főterén (videó)

A keszthelyi Fő téren szállt le egy mentőhelikopter – erről tett közzé videót dr. Tóth Gergely polgármester közösségi oldalán. A posztból kiderült, hogy riasztásra érkeztek az életmentők kora délután, és a belvárosban volt legközelebb szabad hely a landolásra. A Fő térig mentő vitte az ellátásra szorulót, onnét a helikopter szállította tovább.