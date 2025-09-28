szeptember 28., vasárnap

300 önkéntes indult útnak

4 órája

Megtalálták Kaszás Nikolett holttestét – mutatjuk a részleteket!

Kutyás kutatómentők találták meg a Pilisben a szeptember 7-én eltűnt 27 éves Kaszás Nikolett holttestét, írta meg a Bors.

Zaol.hu
Megtalálták Kaszás Nikolett holttestét – mutatjuk a részleteket!

Forrás: borsonline.hu

A Pilisben találták meg a szeptember 7-én eltűnt 27 éves Kaszás Nikolett holttestét. Vasárnap 300 önkéntes indult útnak azon a területen, ahol a fiatal lány túrázhatott. Néhány óra elteltével végül megtalálták Niki holttestét.

Az eltűntkereső Nagy Laci elmondta, Nikire a túraútvonaltól nem messze egy dombos, bokros területen találtak rá. A Bors információi szerint a lányt azonnal be tudták azonosítani, ugyanis azt viselte, ami az utolsó róla készült fotón is látható. 

Egyelőre nincs információ arról, hogy mi történhetett, ez majd csak a szemle után fog kiderülni.

További részletek a borsonline.hu oldalán.

Kaszás Nikolett eltűnéséről már portálunkon is beszámoltunk, megírtuk például, hogy az interneten felbukkant egy sümegi férfi, aki azt állítja, szerelmi viszonyban volt a lánnyal és nemrég megölte. Az egyelőre nem derült ki, hogy valóban köze van-e a fiatal lány halálához.

Eltűnt zalaiak

Zalában és a szomszédos vármegyékben is több embert tartanak eltűntként nyilván a rendőrök. Szeptember közepe óta nem adott életjelet magáról az a 17 éves lány, aki Galambokról távozott ismeretlen helyre. A rendőrség Bogdán Melissza felkutatásához a lakosság segítségét kéri, a felhívás azóta is fent van a police.hu-n. S a zalai rendőrök a lakosság segítségét kérik Orsós Milán ügyében is: a 15 éves fiú 2025. július 23-án a Zalaegerszegi Befogadó Otthonból ismeretlen helyre távozott, azóta nem adott életjelet magáról. 

Több mint egy hete keresik a szomszédos vármegyeszékhelyről eltűnt Horváth Mercédeszt a vasi rendőrök. A 15 éves kislány múlt péntek óta nincs meg.

 

 

