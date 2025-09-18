Meghalt egy rolleres a Dunántúlon, miután frontálisan ütközött egy autóval

A portál megkereste a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amely megerősítette a baleset tényét. Közölték, hogy a tragédia szeptember 18-án 3 óra 20 perc körül történt, amikor a Régi Szentiváni úton, a Hecsei út irányából a Fehérvári út felé közlekedett egy fiatal férfi autójával. Az elektromos rollert vezető győri lakossal - eddig tisztázatlan körülmények között - frontálisan ütközött. A rolleres a helyszínen belehalt sérüléseibe. Részletek a kisalfold.hu-n!

Egyre több a rolleres baleset Zalában is

Zalában is megnőtt a rolleres balesetek száma, leginkább a fiatalok érintettek - ezt dr. Madarász Szilveszter, a Kanizsai Dorottya Kórház ortopéd-traumatológus szakorvosa mondta nemrég a zaol.hu-nak. Azonban még mindig több kerékpáros baleset történik. Az elmúlt másfél évben maximum 10 olyan rolleres eset volt a nagykanizsai kórházban, amelynek sérültjeit komolyabb sérülés miatt el kellett látni, illetve operálni.

