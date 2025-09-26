szeptember 26., péntek

Újabb tragédia

1 órája

Meghalt a motoros, aki baleset szenvedett a dunántúli gyorsforgalmi úton

Halálos balesetről adott hírt vasi testvérportálunk: az M86-os gyorsforgalmi úton szenvedett olyan súlyos sérüléseket egy motoros, hogy már nem lehetett megmenteni az életét.

Zaol.hu

A baleset az M86-os autóúton a Szombathely felé vezető oldalon a 131-es km-nél történt pénteken, a helyszínre mentőhelikopter érkezett, de a sérült motoros elhunyt - írta meg a vaol.hu.

Zalában néhány nappal ezelőtt történt tragédia, amikor egy biciklis vesztette életét Zalaegerszegen.

 

