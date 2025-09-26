Meghalt a motoros, aki baleset szenvedett a dunántúli gyorsforgalmi úton

A baleset az M86-os autóúton a Szombathely felé vezető oldalon a 131-es km-nél történt pénteken, a helyszínre mentőhelikopter érkezett, de a sérült motoros elhunyt - írta meg a vaol.hu.

Zalában néhány nappal ezelőtt történt tragédia, amikor egy biciklis vesztette életét Zalaegerszegen.