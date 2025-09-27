szeptember 27., szombat

Baleset

4 órája

Lószállító autó és egy másik személygépkocsi ütközött, teljes útzár

Zaol.hu
Lószállító autó és egy másik személygépkocsi ütközött, teljes útzár

Illusztráció

Forrás: ZH archívum

Összeütközött két személyautó az M80-as autóút Körmend felé vezető oldalon, Jakabháza térségében, a 186-os és 187-es kilométerszelvény között. Az egyik gépkocsin egy lószállító is volt. A műszaki mentést a szentgotthárdi hivatásos tűzoltók végzik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.

 

