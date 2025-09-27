Baleset
Lószállító autó és egy másik személygépkocsi ütközött, teljes útzár
Összeütközött két személyautó az M80-as autóút Körmend felé vezető oldalon, Jakabháza térségében, a 186-os és 187-es kilométerszelvény között. Az egyik gépkocsin egy lószállító is volt. A műszaki mentést a szentgotthárdi hivatásos tűzoltók végzik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.
