Lószállító autó és egy másik személygépkocsi ütközött, teljes útzár

Összeütközött két személyautó az M80-as autóút Körmend felé vezető oldalon, Jakabháza térségében, a 186-os és 187-es kilométerszelvény között. Az egyik gépkocsin egy lószállító is volt. A műszaki mentést a szentgotthárdi hivatásos tűzoltók végzik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.