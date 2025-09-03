szeptember 3., szerda

Félpályán halad a forgalom

1 órája

Ütközés az M7-esen Nagykanizsa irányában, forgalomkorlátozásra számítson!

Zaol.hu
Ütközés az M7-esen Nagykanizsa irányában, forgalomkorlátozásra számítson!

Illusztráció

Forrás: ZH archívum

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M7-es autópálya Nagykanizsa felé vezető oldalán, a balatonszárszói felhajtó közelében, a 125-ös és 126-os kilométerszelvény között. A siófoki hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre, akik áramtalanították a gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.

A hét elején Zalában is súlyos balesetek akadályozták a közlekedést, a 74-es főúton történt frontális ütközésről itt, a 86-oson bekövetkezett karambolról pedig itt írtunk.

 

 

