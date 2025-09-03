Félpályán halad a forgalom
1 órája
Ütközés az M7-esen Nagykanizsa irányában, forgalomkorlátozásra számítson!
Illusztráció
Forrás: ZH archívum
Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M7-es autópálya Nagykanizsa felé vezető oldalán, a balatonszárszói felhajtó közelében, a 125-ös és 126-os kilométerszelvény között. A siófoki hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre, akik áramtalanították a gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.
A hét elején Zalában is súlyos balesetek akadályozták a közlekedést, a 74-es főúton történt frontális ütközésről itt, a 86-oson bekövetkezett karambolról pedig itt írtunk.
Ezt ne hagyja ki!Vigyázzunk egymásra!
2025.09.01. 17:30
Halál a zalai úton - erre a balesetre sokáig emlékezni fogunk (fotókkal)
Ezt ne hagyja ki!Vigyázzunk egymásra!
18 órája
Szalmabála az autó szélvédőjén, elszabadult utánfutó az úton – bizarr balesetek Zalában (fotókkal)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre