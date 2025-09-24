22 perce
Ki hinné? Így buktatták le a felszolgálót, aki a násznép pénzére pályázott
Mégis a felszolgáló vitte el a nászajándékba kapott pénzt a lakodalom éjszakáján Zalacsányban, ez derül ki a Keszthelyi Járásbíróság ítéletéből, melyet a megkárosított házaspár képviselő útján juttatott el szerkesztőségünkhöz. Noha 11 hónappal a történtek után megszüntették a zalaegerszegi nő ellen a nyomozást, a pótmagánvádas eljárás során kiderült: mégiscsak ő lopott a lakodalomban.
Lopott a lakodalomban. Ebből a ládából tűnt el a pénz.
Forrás: ZH-Archívum/Rendőrség
Még 2022. október 2-án hajnalban történt az eset, amelyről portálunk is beszámolt. A police.hu akkori közlése szerint Zalacsányban, egy esküvői rendezvényen egy ismeretlen személy ellopott néhány borítékot egy fadobozból. A nyomozók megállapították, hogy a lakodalomban felszolgálóként dolgozó egyik alkalmazott vette ki a borítékokat, az azokban lévő több mint 400 ezer forintot pedig az egyik kollégájának adta megőrzésre azzal, hogy az a másik munkahelyéről származó összeg, így terelve el a figyelmet magáról. A rendőrök az 51 éves zalaegerszegi nőt lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.
2023 szeptemberében pedig már arról írtunk, hogy a meggyanúsított zalaegerszegi asszony 11 hónap után elégtételt kapott egy nyomozást megszüntető határozat formájában. Akkor a háromgyermekes nő nyilatkozott is lapunknak. Mint mondta, azért fordul a nyilvánossághoz, mert, bár a cikkben nem szerepelt a neve, sokan beazonosították, és az ügy "ránehezedett az életére", a munkaerőpiacon is hátrányos megkülönböztetés érte, több alkalommal. Pedig a nyomozás során kiderült, nem ő lopott a lakodalomban: egyetlen nyom se tőle származott, mindezek alapján az ellene folytatott nyomozást megszüntették, a 420 ezer forintot visszakapta. Az eltűnt pénz és a tettes nem lett meg - akkor.
Pótmagánvádas eljárás indult
Idén azonban a lopás vétsége miatt az asszony ellen a házaspárt képviselő keszthelyi Kárpáti Ügyvédi Iroda pótmagánvádas eljárást kezdeményezett, melynek folyományaként a Keszthelyi Járásbíróság bűnösnek mondta ki a nőt, s ítéletében arra kötelezte, hogy
- a Zalaegerszegi Törvényszék Gazdasági Hivatalának 150 ezer forint pénzbüntetést,
- továbbá 52.750 forint bűnügyi költséget,
- a megkárosított párnak a 480 ezer forintot + a késedelmi kamatot,
- az államnak pedig 28.800 forint eljárási illetéket fizessen meg.
A gyertyafénykeringő alatt történt az eset...
A pótmagánvádas eljárás a zalacsányi Batthyány Kastélyszállóban tartott lakodalmában megkárosított férj kezdeményezésére indult, ahol a vádlott felszolgálóként működött közre, és a gyertyafénykeringő alatt jogtalanul eltulajdonított az ablakpárkányra helyezett ház alakú, a tető leemelésével akadálytalanul felnyitható dobozból hat darab, összesen 480.000 forint készpénzt tartalmazó borítékot az üdvözlőlapokkal együtt. Ezeket aztán a ruházatába tűrte, majd a helyiségből távozott, derül ki az ítélet indoklásából. Ezt követően a vádlott a borítékokat és az üdvözlőlapokat – miután többségüket összetépte – egészségügyi tasakba és vécépapírcsomóba rejtette s így a földszinten lévő női mosdóban elhelyezett kukákba tette. A borítékok eltűnésének felfedezését követően adta oda kolléganőjének a 420.000 forint készpénzt megőrzésre, a fennmaradó 60.000 forint sorsa ismeretlen maradt.
Mindvégig tagadta a bűncselekmény elkövetését
A vádlott az eljárás során mindvégig tagadta a bűncselekmény elkövetését, és azt állította: a kolléganőjének átadott 420 ezer forint a saját pénze volt, és azért adta oda, nehogy elvegyék tőle. A vádlott részletezte azt is, hogy ez a pénz részben a munkahelyéül szolgáló bolt bevétele volt, emellett tartalmazta két roller árát, amiket hétfőn akart megvenni, továbbá háromhavi gyermektartásdíjat és a boltból származó heti fizetését, amely összesen 478.913 forint.
Az asszony gyanús viselkedésére azonban több vendég felfigyelt, és az érintettek arról is nyilatkoztak, ki mennyi pénzt rakott a borítékba. S az egybehangzó tanúvallomások következtében a bíróság megdőlni látta a vádlott védekezését, miszerint a borítékok eltűnéséhez semmi köze, ő csak a feladatát végezte felszolgálóként.
Mégiscsak ő lopott a lakodalomban
A bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján végül arra a következtetésre jutott, a vádbeli bűncselekményt a vádlott elkövette. Egymást erősítő tanúvallomások támasztják alá, hogy a vádlott feltűnően furcsán viselkedett az ablak körül, ahol a borítékokat tartalmazó doboz volt. Az egyik tanú látta is, amint a vádlott kifejezetten borítékot vagy annak látszó tárgyakat gyűr a ruházatába. Ezen vádlotti magatartás vezetett oda, hogy már az éjszaka folyamán átszámolták a borítékokat, amelynek során felfedezték a hiányt. Ugyancsak a vádlott feltűnő viselkedése vezette el a további tanúkat oda, ahol végül az eltűnt borítékokat megtalálták. Nemcsak, hogy ott, olyan nagy papírgalacsinban találták meg az összetépett borítékok egy részét, amelyet a vádlott kezében is láttak a mosdóban, hanem további összetépett borítékokat találtak abban a belső vécéhelyiségben is, ahonnan a vádlott azt megelőzően jött ki.
Három gyermeket nevel egyedül
Cselekménye kisebb kárt okozó lopás vétségének minősül. A bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy két kiskorú – köztük egy tartósan beteg, autista – és egy nagykorú, de még tanulmányait folytató gyermek eltartásáról gondoskodik, továbbá hogy sem bűncselekmény, sem két éven belül szabálysértés miatt nem volt büntetve. Ezért a határozott ideig tartó szabadságvesztésnél enyhébb ítéletet, pénzbüntetést szabott ki, és részletfizetést tett lehetővé a bíróság. Az asszonynak összesen több mint 700 ezer forintot kell különböző címeken megfizetnie.
A nászajándékból lopott az esküvőn a zalaegerszegi nő
Egyetlen nyom se származott a meggyanúsított pincérnőtől