Ki hinné? Így buktatták le a felszolgálót, aki a násznép pénzére pályázott

Még 2022. október 2-án hajnalban történt az eset, amelyről portálunk is beszámolt. A police.hu akkori közlése szerint Zalacsányban, egy esküvői rendezvényen egy ismeretlen személy ellopott néhány borítékot egy fadobozból. A nyomozók megállapították, hogy a lakodalomban felszolgálóként dolgozó egyik alkalmazott vette ki a borítékokat, az azokban lévő több mint 400 ezer forintot pedig az egyik kollégájának adta megőrzésre azzal, hogy az a másik munkahelyéről származó összeg, így terelve el a figyelmet magáról. A rendőrök az 51 éves zalaegerszegi nőt lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A mosdóból kerültek elő az összetépett borítékok, üdvözlőlapok, amiket a felszolgáló ellopott a lakodalomban.

Forrás: ZH-Archívum/Rendőrség

2023 szeptemberében pedig már arról írtunk, hogy a meggyanúsított zalaegerszegi asszony 11 hónap után elégtételt kapott egy nyomozást megszüntető határozat formájában. Akkor a háromgyermekes nő nyilatkozott is lapunknak. Mint mondta, azért fordul a nyilvánossághoz, mert, bár a cikkben nem szerepelt a neve, sokan beazonosították, és az ügy "ránehezedett az életére", a munkaerőpiacon is hátrányos megkülönböztetés érte, több alkalommal. Pedig a nyomozás során kiderült, nem ő lopott a lakodalomban: egyetlen nyom se tőle származott, mindezek alapján az ellene folytatott nyomozást megszüntették, a 420 ezer forintot visszakapta. Az eltűnt pénz és a tettes nem lett meg - akkor.

Pótmagánvádas eljárás indult

Idén azonban a lopás vétsége miatt az asszony ellen a házaspárt képviselő keszthelyi Kárpáti Ügyvédi Iroda pótmagánvádas eljárást kezdeményezett, melynek folyományaként a Keszthelyi Járásbíróság bűnösnek mondta ki a nőt, s ítéletében arra kötelezte, hogy

a Zalaegerszegi Törvényszék Gazdasági Hivatalának 150 ezer forint pénzbüntetést,

továbbá 52.750 forint bűnügyi költséget,

a megkárosított párnak a 480 ezer forintot + a késedelmi kamatot,

az államnak pedig 28.800 forint eljárási illetéket fizessen meg.

A gyertyafénykeringő alatt történt az eset...

A pótmagánvádas eljárás a zalacsányi Batthyány Kastélyszállóban tartott lakodalmában megkárosított férj kezdeményezésére indult, ahol a vádlott felszolgálóként működött közre, és a gyertyafénykeringő alatt jogtalanul eltulajdonított az ablakpárkányra helyezett ház alakú, a tető leemelésével akadálytalanul felnyitható dobozból hat darab, összesen 480.000 forint készpénzt tartalmazó borítékot az üdvözlőlapokkal együtt. Ezeket aztán a ruházatába tűrte, majd a helyiségből távozott, derül ki az ítélet indoklásából. Ezt követően a vádlott a borítékokat és az üdvözlőlapokat – miután többségüket összetépte – egészségügyi tasakba és vécépapírcsomóba rejtette s így a földszinten lévő női mosdóban elhelyezett kukákba tette. A borítékok eltűnésének felfedezését követően adta oda kolléganőjének a 420.000 forint készpénzt megőrzésre, a fennmaradó 60.000 forint sorsa ismeretlen maradt.