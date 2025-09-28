8 órája
Ittasan törtek be és loptak el több mint 3 millió forintot – forgópisztolyt és lőszereket is találtak náluk
A vádirat szerint a vádlottak 2023 őszén élettársi kapcsolatban voltak és együtt éltek a II. rendű vádlott lakásában. Az I. rendű vádlott anyagi nehézségekkel küzdött, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, ezért elhatározta, hogy lopással szerez plusz bevételt. Ügyüket a Zalaegerszegi Törvényszék október 2-án tárgyalja. Lopás a vád ellenük.
A pár – lopás szándékával – 2023. október 3-án hajnalban ittasan megjelent egy ingatlanközvetítő cég zalaegerszegi irodájánál. Az I. rendű vádlott férfi egy speciális, nyílászárók nyitására alkalmas eszközzel bejutott a helyiségbe, a falhoz rögzített széfet egy vésővel lefeszítette, majd a kint várakozó nővel együtt berakták azt egy bőröndbe és hazavitték. Reggel a férfi a csomagot elvitte egy ismerőse ingatlanához, ahol a tulajdonos tudta nélkül felnyitotta a széfet és magához vette az abban talált több mint hárommillió forint készpénzt.
Lopás, engedély nélküli fegyvertartás
A nyomozóhatóság 2023. október 4-én házkutatást tartott a vádlottaknál és lefoglalta a lopott összeg jelentős részét. Ugyanezen a napon az intézkedés során felleltek egy lőfegyvernek minősített forgópisztolyt és különböző lőszereket, amelyeket a férfi engedély nélkül tartott.
Szeszes italt is lopott az I. rendű vádlott
Az I. rendű vádlott – anyagi problémái és alkoholfüggősége miatt – 2023. augusztus 7. és 2023. szeptember 6. napja között, összesen hat alkalommal lopott szeszes italt egy zalaegerszegi élelmiszerüzletből 44 ezer 461 forint összegben, amelyből 3 ezer 629 forint áru a visszavétellel megtérült – ismerhettük meg a bűnügyet a Zalaegerszegi Törvényszék közleményéből. Az elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyaláson perbeszédek és ítélet várható.