szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

10°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zalaegerszegi Törvényszék

8 órája

Ittasan törtek be és loptak el több mint 3 millió forintot – forgópisztolyt és lőszereket is találtak náluk

Címkék#visszavétel#Zalaegerszegi Törvényszék#széf#tulajdonos

A vádirat szerint a vádlottak 2023 őszén élettársi kapcsolatban voltak és együtt éltek a II. rendű vádlott lakásában. Az I. rendű vádlott anyagi nehézségekkel küzdött, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, ezért elhatározta, hogy lopással szerez plusz bevételt. Ügyüket a Zalaegerszegi Törvényszék október 2-án tárgyalja. Lopás a vád ellenük.

Zaol.hu

A pár – lopás szándékával – 2023. október 3-án hajnalban ittasan megjelent egy ingatlanközvetítő cég zalaegerszegi irodájánál. Az I. rendű vádlott férfi egy speciális, nyílászárók nyitására alkalmas eszközzel bejutott a helyiségbe, a falhoz rögzített széfet egy vésővel lefeszítette, majd a kint várakozó nővel együtt berakták azt egy bőröndbe és hazavitték. Reggel a férfi a csomagot elvitte egy ismerőse ingatlanához, ahol a tulajdonos tudta nélkül felnyitotta a széfet és magához vette az abban talált több mint hárommillió forint készpénzt.

Lopás és más bűncselekmények
Lopás és más bűncselekmények miatt felelnek a Zalaegerszegi Törvényszék előtt.
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Lopás, engedély nélküli fegyvertartás

A nyomozóhatóság 2023. október 4-én házkutatást tartott a vádlottaknál és lefoglalta a lopott összeg jelentős részét. Ugyanezen a napon az intézkedés során felleltek egy lőfegyvernek minősített forgópisztolyt és különböző lőszereket, amelyeket a férfi engedély nélkül tartott. 

Szeszes italt is lopott az I. rendű vádlott

Az I. rendű vádlott – anyagi problémái és alkoholfüggősége miatt – 2023. augusztus 7. és 2023. szeptember 6. napja között, összesen hat alkalommal lopott szeszes italt egy zalaegerszegi élelmiszerüzletből 44 ezer 461 forint összegben, amelyből 3 ezer 629 forint áru a visszavétellel megtérült – ismerhettük meg a bűnügyet a Zalaegerszegi Törvényszék közleményéből. Az elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyaláson perbeszédek és ítélet várható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu