Ittasan törtek be és loptak el több mint 3 millió forintot – forgópisztolyt és lőszereket is találtak náluk

A pár – lopás szándékával – 2023. október 3-án hajnalban ittasan megjelent egy ingatlanközvetítő cég zalaegerszegi irodájánál. Az I. rendű vádlott férfi egy speciális, nyílászárók nyitására alkalmas eszközzel bejutott a helyiségbe, a falhoz rögzített széfet egy vésővel lefeszítette, majd a kint várakozó nővel együtt berakták azt egy bőröndbe és hazavitték. Reggel a férfi a csomagot elvitte egy ismerőse ingatlanához, ahol a tulajdonos tudta nélkül felnyitotta a széfet és magához vette az abban talált több mint hárommillió forint készpénzt.

Lopás és más bűncselekmények miatt felelnek a Zalaegerszegi Törvényszék előtt.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Lopás, engedély nélküli fegyvertartás

A nyomozóhatóság 2023. október 4-én házkutatást tartott a vádlottaknál és lefoglalta a lopott összeg jelentős részét. Ugyanezen a napon az intézkedés során felleltek egy lőfegyvernek minősített forgópisztolyt és különböző lőszereket, amelyeket a férfi engedély nélkül tartott.

Szeszes italt is lopott az I. rendű vádlott

Az I. rendű vádlott – anyagi problémái és alkoholfüggősége miatt – 2023. augusztus 7. és 2023. szeptember 6. napja között, összesen hat alkalommal lopott szeszes italt egy zalaegerszegi élelmiszerüzletből 44 ezer 461 forint összegben, amelyből 3 ezer 629 forint áru a visszavétellel megtérült – ismerhettük meg a bűnügyet a Zalaegerszegi Törvényszék közleményéből. Az elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyaláson perbeszédek és ítélet várható.