Darabjaira hullott a siklóvasút – 16 halott Lisszabonban, magyar idegenvezetőt kérdeztünk

Mint a portálunkon is megjelent hírekből ismert: utasokkal együtt szerdán kisiklott és darabokra tört a lisszaboni siklóvasút egyik kocsija szerda délután. A balesetben sokan meghaltak, néhányakat még keresnek és rengeteg a sérült is. Egy portugál hírforrás szerint az óriási becsapódástól úgy hullott szét a szerelvény, mintha papírból lett volna.

A lisszaboni siklóvasút tragédia helyszínét hermetikusan lezárták szerda este

Fotó: Duncsák Krisztina/Facebook

Lisszaboni siklóvasút: háromnapos gyász

A Facebookon keresztül találtunk rá Duncsák Krisztina idegenvezetőre, aki kárpátaljai magyarként 18 éve Lisszabonban él családjával. Gyermekei, 12 éves fia és 15 éves lánya portugál állampolgárok. Elmondta: a lisszaboni siklóvasút katasztrófában a legfrissebb hírek szerint tíz nemzet képviselőiből 16 ember halt meg. Háromnapos gyászt hirdettek ki Lisszabonban és egynapos gyász lesz Portugáliában. A hivatalokra fekete zászló került, az ünnepségeket, rendezvényeket nem tartják meg.

Senki nem érti, hogy történhetett

– Ez a siklóvasút népszerű a turisták körében, de a helyiek is használják – írta a Facebookon az idegenvezető. – A tragédia sokkolta a lisszaboni lakosokat, hosszú időbe telik, míg feldolgozzák a borzalmakat. Ez egy 19. századi siklóvasút, amit minden évben átnéznek, ezt legutóbb 2025. év elején tették meg. Senki, így én sem értem, hogy miért nem volt valamilyen vészmegoldás, ami megakadályozta volna azt, hogy irtózatos erővel belecsapódjon az épületbe. A közösségi oldalamon nagyon sok hozzászólás érkezett hozzáértőktől, hogy miért nem volt egyfajta vészfékező rendszer beépítve a siklóvasútba.

Emberi tragédiák sora

Krisztina elmondta: 42 férőhely van egy ilyen siklóvasút szerelvényben. Néhány helyen lehetett olvasni, hogy túlterhelt volt a szerelvény, ám ez nem igaz. A portugál hatóságok arra nagyon figyeltek, hogy kizárólag annyian üljenek benne, amennyi férőhely van.

– Az is ismert, hogy a siklóvasút vezetője azonnal szörnyethalt, három gyermeket hagyott félárván – fűzte hozzá. – Lisszabonban három helyen működik ilyen felvonó, most mindet azonnal lezárták, még azt is, ami tavaly készült el.