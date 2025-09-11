szeptember 11., csütörtök

Kigyulladt egy lakóépület Zalában (fotóval)

Egy családi ház tetőszerkezetében csaptak fel a lángok szerda este a lángok Zalalövőn. A lakóháztűzhöz a helyi önkéntes tűzoltók vonultak ki elsőként, akik vízsugárral kezdték meg az oltást.

Gyuricza Ferenc

Minderről Novák Ambrus, a Zalalövői Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke számolt be. Mint mondotta, 19 óra 44 perckor kaptak riasztást arról, hogy a Petőfi utcában kigyulladt egy családi ház és annak melléképülete. A hat főből álló zalalövői egység nyolc perc alatt ért a helyszínre, s vízsugárral azonnal megkezdték az oltást. A művelet sikerrel járt, így meg tudták menteni az épületet, majd az időközben a helyszínre érkező körmendi hivatásos tűzoltókkal közösen felszámolták a kárhelyet. A tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen, az is elképzelhető, hogy elektromos zárlat miatt gyulladt ki az épület. 

A lakóháztűzhöz a zalalövői önkéntes és a körmendi hivatásos tűzoltók vonultak ki
Forrás: Zalalövői Önkéntes Tűzoltó Egyesület

 

 

