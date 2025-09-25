szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

14°
+19
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Batman-pólóban csapott le az „éjszaka hőse”

1 órája

Nem fogod elhinni, mit lopott el ez a fiatal férfi – különös szülinapi ajándék miatt indult hajtóvadászat ellene (fotóval)

Címkék#kutyalopás#brfk#lopás

Ismét bebizonyosodott a régi igazság: a szuperhősök köztünk járnak, de nem mindig az önfeláldozó jó szándék vezérli őket, van, amikor maguknak akarnak jót. Így tett az a Batman-pólóban sétáló férfi is, aki a budapesti éjszakában szülinapi ajándékot lopott magának – egy vizslát a bolt elől, miközben annak gazdája vásárolt. A sztorit a Budapesti Rendőr-főkapitányság tette közzé Facebook-oldalán.

Varga Lívia

"Valamit nagyon félreérthetett a Batman-filmekből az a férfi, aki szeptember 17-én éjjel nem éppen szuperhősökhöz méltó cselekedetre szánta el magát. Nem a bűn ellen szállt harcra, hanem örökbe fogadott egy négylábú társat – Zorkót, a barátságos blökit. Gondolhatnánk, hogy mily nemes cselekedet… Az is lett volna, ha a 8 éves magyar vizslának még nincs gazdája. De van, vagyis csak volt neki, aki csupán pár perce hagyta szeretett kedvencét a bolt előtt" - olvasható a BRfK posztjában. Azaz a fiatal férfi kutyát lopott magának – szülinapjára.

Kutyát lopott a Batman-pólós férfi, de a rendőrök megtalálták az ebet.
A XIV. kerületi rendőrök egy percet sem vesztegettek, azonnal hajtóvadászatot indítottak a négylábú után - sikerrel. Képünkön már a gazdával.
Forrás: Facebook/BRFK

Hajtóvadászat indult

Mire a gazdi visszatért, csak hűlt helyét találta hűséges társának. A kétségbeesett ebtartó azonnal a rendőrséghez fordult, és éjnek idején részletesen beszámolt kutyája eltűnéséről. A XIV. kerületi rendőrök egy percet sem vesztegettek, azonnal hajtóvadászatot indítottak a négylábú után.

Megvolt a kulcsinformáció

Néhány órán belül érkezett is a kulcsinformáció. Zorkó "új gazdája" batmanes pólóban sétálhatott el a kutyussal. A zuglói körzeti megbízottaknak rémlett, hogy egy órával korábban pont egy ilyen outfitet viselő férfit igazoltattak, így azonnal keresni kezdték a férfit. Két órán belül újra a nyomára akadtak, majd Zorkó is előkerült, írja a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Gazdája a rendőrök mellett az Állatmentő Liga állatvédőinek is köszönetet mondott a gyors és hatékony segítségért.

Kutyát lopott – a saját szülinapjára

Kutyát lopott a Batman-pólós férfi, de a rendőrök megtalálták az ebet.
Kutyát lopott a Batman-pólós férfi. Forrás: Facebook/BRFK

A posztból kiderül: K. Gusztávnak éppen szeptember 18-án volt a 30. születésnapja, amit az új házi kedvenc helyett egy gyanúsítotti kihallgatással „ünnepelt”. Lopás miatt vonták felelősségre, tettét azzal magyarázta, hogy régóta vágyott már egy kutyára. 

Kutya a bolt előtt

A poszt alatt kommentelők nemcsak a tolvajt ítélték el, sokan szóvá tették a gazda felelőtlenségét is. S való igaz: nem biztonságos kint hagyni a kutyát a bolt előtt, pár percre sem. Amúgy persze érthetetlen, hogy amikor annyi árva kutyus vár gazdára a menhelyeken, miért lop valaki ebet, bármilyen aranyos és szép is az állat. Párhetes hír, hogy valaki egy állatsimogatóból lopta el egy ott dolgozó kutyáját, társportálunk, a bama.hu pedig arról számolt be nemrégiben, hogy ellopták a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület menhelyéről Ulla nevű, egyébként örökbe adásra váró kutyájukat. A zaol.hu-n is többször írtunk már kutyalopásról, két éve például kutyakölyköket lopott el egy garabonci nő, és volt egy olyan zalai eset is, amikor a fiatal férfi még az utcán csavargó kutyákat is pénzzé tette.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu