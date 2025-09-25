Nem fogod elhinni, mit lopott el ez a fiatal férfi – különös szülinapi ajándék miatt indult hajtóvadászat ellene (fotóval)

"Valamit nagyon félreérthetett a Batman-filmekből az a férfi, aki szeptember 17-én éjjel nem éppen szuperhősökhöz méltó cselekedetre szánta el magát. Nem a bűn ellen szállt harcra, hanem örökbe fogadott egy négylábú társat – Zorkót, a barátságos blökit. Gondolhatnánk, hogy mily nemes cselekedet… Az is lett volna, ha a 8 éves magyar vizslának még nincs gazdája. De van, vagyis csak volt neki, aki csupán pár perce hagyta szeretett kedvencét a bolt előtt" - olvasható a BRfK posztjában. Azaz a fiatal férfi kutyát lopott magának – szülinapjára.

A XIV. kerületi rendőrök egy percet sem vesztegettek, azonnal hajtóvadászatot indítottak a négylábú után - sikerrel. Képünkön már a gazdával.

Mire a gazdi visszatért, csak hűlt helyét találta hűséges társának. A kétségbeesett ebtartó azonnal a rendőrséghez fordult, és éjnek idején részletesen beszámolt kutyája eltűnéséről. A XIV. kerületi rendőrök egy percet sem vesztegettek, azonnal hajtóvadászatot indítottak a négylábú után.

Néhány órán belül érkezett is a kulcsinformáció. Zorkó "új gazdája" batmanes pólóban sétálhatott el a kutyussal. A zuglói körzeti megbízottaknak rémlett, hogy egy órával korábban pont egy ilyen outfitet viselő férfit igazoltattak, így azonnal keresni kezdték a férfit. Két órán belül újra a nyomára akadtak, majd Zorkó is előkerült, írja a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Gazdája a rendőrök mellett az Állatmentő Liga állatvédőinek is köszönetet mondott a gyors és hatékony segítségért.

A posztból kiderül: K. Gusztávnak éppen szeptember 18-án volt a 30. születésnapja, amit az új házi kedvenc helyett egy gyanúsítotti kihallgatással „ünnepelt”. Lopás miatt vonták felelősségre, tettét azzal magyarázta, hogy régóta vágyott már egy kutyára.

A poszt alatt kommentelők nemcsak a tolvajt ítélték el, sokan szóvá tették a gazda felelőtlenségét is. S való igaz: nem biztonságos kint hagyni a kutyát a bolt előtt, pár percre sem. Amúgy persze érthetetlen, hogy amikor annyi árva kutyus vár gazdára a menhelyeken, miért lop valaki ebet, bármilyen aranyos és szép is az állat. Párhetes hír, hogy valaki egy állatsimogatóból lopta el egy ott dolgozó kutyáját, társportálunk, a bama.hu pedig arról számolt be nemrégiben, hogy ellopták a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület menhelyéről Ulla nevű, egyébként örökbe adásra váró kutyájukat. A zaol.hu-n is többször írtunk már kutyalopásról, két éve például kutyakölyköket lopott el egy garabonci nő, és volt egy olyan zalai eset is, amikor a fiatal férfi még az utcán csavargó kutyákat is pénzzé tette.