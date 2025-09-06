Katasztrófavédelem
54 perce
Kidőlt fák akadályozták a forgalmat Zalában
Kicsavarodott fa dőlt a kerékpárútra Vonyarcvashegy és Balatongyörök között, a Szent Mihály-kápolnától mintegy száz méterre. A veszélyes helyzetet a keszthelyi hivatásos tűzoltók szüntették meg: motoros láncfűrészekkel feldarabolták, majd eltávolították a mintegy 40 centiméter törzsátmérőjű fát. A kerékpárút letakarítását követően az egység visszatért az állomáshelyére.
Keszthelyen pedig egy derékba tört fűzfa veszélyeztette a forgalom biztonságát, a Fodor utcában. A város hivatásos tűzoltói a fát visszacsonkolták, a veszélyt elhárították.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre