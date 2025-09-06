szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

18°
+28
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

54 perce

Kidőlt fák akadályozták a forgalmat Zalában

Címkék#biztonság#Szent Mihály-kápolna#fa#láncfűrész

Zaol.hu

Kicsavarodott fa dőlt a kerékpárútra Vonyarcvashegy és Balatongyörök között, a Szent Mihály-kápolnától mintegy száz méterre. A veszélyes helyzetet a keszthelyi hivatásos tűzoltók szüntették meg: motoros láncfűrészekkel feldarabolták, majd eltávolították a mintegy 40 centiméter törzsátmérőjű fát. A kerékpárút letakarítását követően az egység visszatért az állomáshelyére.

Keszthelyen pedig egy derékba tört fűzfa veszélyeztette a forgalom biztonságát, a Fodor utcában. A város hivatásos tűzoltói a fát visszacsonkolták, a veszélyt elhárították.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu