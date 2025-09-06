Kidőlt fák akadályozták a forgalmat Zalában

Kicsavarodott fa dőlt a kerékpárútra Vonyarcvashegy és Balatongyörök között, a Szent Mihály-kápolnától mintegy száz méterre. A veszélyes helyzetet a keszthelyi hivatásos tűzoltók szüntették meg: motoros láncfűrészekkel feldarabolták, majd eltávolították a mintegy 40 centiméter törzsátmérőjű fát. A kerékpárút letakarítását követően az egység visszatért az állomáshelyére.

Keszthelyen pedig egy derékba tört fűzfa veszélyeztette a forgalom biztonságát, a Fodor utcában. A város hivatásos tűzoltói a fát visszacsonkolták, a veszélyt elhárították.