Tragédia

58 perce

Sokkoló fotók: ketten haltak meg a frontális ütközésben

Címkék#baleset#személyautó#tragédia

Két halálos áldozatot követelt egy mai baleset, közölte társportálunk, a szoljon.hu.

Zaol.hu
Sokkoló fotók: ketten haltak meg a frontális ütközésben

Tűzoltók dolgoznak a halálos baleset helyszínén

Forrás: szoljon.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint csütörtökön reggel egy személygépkocsi közlekedett a 4-es főúton, Debrecen irányából Kisújszállás felé, amikor előzésbe kezdett és frontálisan ütközött a szemből érkező tehergépkocsival. A személyautó sofőrje és 42 éves utasa a baleset következtében olyan súlyos sérülést szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették.

További részletek, fotók és videó a szoljon.hu oldalán.

Zalában is balesettel indult a nap, előbb egy furgon teherautónak ütközött Hévíz mellett, majd Nagylengyel közelében két autó ütközött. Vármegyénkben szerencsére nem követelt áldozatot egyik baleset sem. Hétfőn azonban sajnos halálos baleset történt Zalaegerszegen, amelyről az alábbi cikkben írtunk.

 

