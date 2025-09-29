Két személyautó ütközött Zalában, a járművek egyike eltorlaszolja az utat - frissítve

Két személygépkocsi ütközött össze Zalaszentiván kisfaludpusztai részén, a Zalaegerszegre vezető 7328 jelű úton – kaptuk a jelzést olvasónktól. A balesetben érintett járművek egyike eltorlaszolja az utat ezért jelenleg áll a forgalom az érintett szakaszon. Bővebb információk később.

Frissítés: Információink szerint a balesetben személyi sérülés nem történt, s rendőri intézkedésre sem került sor.