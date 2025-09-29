Baleset
18 perce
Két személyautó ütközött Zalában, a járművek egyike eltorlaszolja az utat
Illusztráció
Forrás: ZH archívum
Két személygépkocsi ütközött össze Zalaszentiván kisfaludpusztai részén, a Zalaegerszegre vezető 7328 jelű úton – kaptuk a jelzést olvasónktól. A balesetben érintett járművek egyike eltorlaszolja az utat ezért jelenleg áll a forgalom az érintett szakaszon. Bővebb információk később.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre