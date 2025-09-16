Két jármű frontálisan ütközött a 76-os főúton – helyszíni fotók (frissítve!)

Egy személykocsi és egy kisteherautó karambolozott frontálisan a 76-os főút 44-45-ös kilométere között, Kisbucsa térségében. Mindkét járműben csak a sofőr ült, mindketten ki tudtak szállni gépkocsijukból. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak, a helyszínre érkeztek a társhatóságok is. A főút érintett szakaszán forgalmi akadályra kell számítani, jelezte a katasztrófavédelem.

A helyszínen lévő kollégánk információi szerint két autó ütközött, egy furgonnal közlekedő sofőr Zalaegerszeg irányába haladt, amikor megcsúszott megpördült és a vele szemben érkező Peugeot 206-os típusú autónak ütközött szerencsére senki nem sérült meg súlyosan.

Frissítés

Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányág sajtószóvivője az esettel kapcsolatban elmondta, hogy Kisbucsa térségében nem frontális baleset történt. A Zalaegerszeg irányába haladó autó megcsúszott, megpördült és nekiütközött a másik járműnek. A balesetben egy személy könnyebben sérült.

Sznopek Veronika hozzátette, hogy a jelenlegi időszakban a vármegyében több esethez is kivonultak a rendőrök, baleseti helyszínelők.

Felhívta az autóvezetők figyelmét, hogy az esős időben mindenki figyeljen oda magára, a másikra és válasszák meg helyesen a sebességet.