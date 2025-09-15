Két autó karambolozott Zalaegerszeg határában - fotókkal frissítve!

Érdeklődésünkre Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányág sajtószóvivője a balesettel kapcsolatban elmondta, hogy Zalaegerszegen a 7401-es úton, az Aranyoslapi-forrásnál Olajfa utcában szabálytalan előzés történt. Egy Kia típusú gépjármű sofőrje nem megfelelő módon előzött és összeért azzal az Audival, amit előzni próbált. A Kia 23 éves zalaegerszegi hölgy sofőrje könnyebben sérült a balesetben.