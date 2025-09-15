szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

24°
+19
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset történt

1 órája

Két autó karambolozott Zalaegerszeg határában - fotókkal frissítve!

Címkék#Katasztrófavédelem#forgalom#autó

Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.

Korosa Titanilla
Két autó karambolozott Zalaegerszeg határában - fotókkal frissítve!

Fotó: Pezzetta Umberto

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, összeütközött két személygépkocsi a 7401-es út 5-ös kilométerénél, Zalaegerszeg külterületén. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.

Két autó karambolozott Zalaegerszeg határában

Fotók: Pezzetta Umberto

Érdeklődésünkre Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányág sajtószóvivője a balesettel kapcsolatban elmondta, hogy Zalaegerszegen a 7401-es úton, az Aranyoslapi-forrásnál Olajfa utcában szabálytalan előzés történt. Egy Kia típusú gépjármű sofőrje nem megfelelő módon előzött és összeért azzal az Audival, amit előzni próbált. A Kia 23 éves zalaegerszegi hölgy sofőrje könnyebben sérült a balesetben. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu