1 órája
Két autó karambolozott Zalaegerszeg határában - fotókkal frissítve!
Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.
Fotó: Pezzetta Umberto
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, összeütközött két személygépkocsi a 7401-es út 5-ös kilométerénél, Zalaegerszeg külterületén. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.
Fotók: Pezzetta Umberto
Érdeklődésünkre Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányág sajtószóvivője a balesettel kapcsolatban elmondta, hogy Zalaegerszegen a 7401-es úton, az Aranyoslapi-forrásnál Olajfa utcában szabálytalan előzés történt. Egy Kia típusú gépjármű sofőrje nem megfelelő módon előzött és összeért azzal az Audival, amit előzni próbált. A Kia 23 éves zalaegerszegi hölgy sofőrje könnyebben sérült a balesetben.