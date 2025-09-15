szeptember 15., hétfő

Baleset

31 perce

Két autó karambolozott Zalaegerszeg határában

Címkék#Katasztrófavédelem#forgalom#autó

Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.

Zaol.hu

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, összeütközött két személygépkocsi a 7401-es út 5-ös kilométerénél, Zalaegerszeg külterületén. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.

