Baleset
31 perce
Két autó karambolozott Zalaegerszeg határában
Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, összeütközött két személygépkocsi a 7401-es út 5-ös kilométerénél, Zalaegerszeg külterületén. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre