Két autó karambolozott Zalaegerszeg határában

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, összeütközött két személygépkocsi a 7401-es út 5-ös kilométerénél, Zalaegerszeg külterületén. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.