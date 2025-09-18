szeptember 18., csütörtök

Megszúrtak egy nőt

1 órája

Késelés a szomszéd vármegyében: mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

Címkék#rendőrség#késelés#SÉF iskola

Veszprémben a SÉF iskola melletti Hostelben támadtak rá egy nőre csütörtök reggel - számolt be róla társportálunk, a veol.hu.

Zaol.hu
Késelés a szomszéd vármegyében: mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

A késelés helyszíne Fotó: Facebook/Ezt láttam Veszprémben

A rendőrség tájékoztatása szerint, egy egyelőre nem beazonosított, ismeretlen tárggyal megszúrtak egy személyt a veszprémi SÉF iskola mellett található Hostelben. A körülmények még nem tisztázottak, több rendőri egység jelenleg is a helyszínre tart, hogy feltárják a támadás részleteit. A nő még életben van, mentőhelikopterrel kórházba szállították. Részletek a veol.hu-n!

Nemrég késelés áldozata lett egy fiatal férfi Nagykanizsán, amikor egy 60 éves személy egy késsel szúrta mellkason. A részletekről korábbi cikkünkben olvashat. Emberölési kísérletről is beszámoltunk nemrég: egy eszteregnyei férfi baltával esett neki a vendégének, akit az élettársával az ágyban talált.

 

 

