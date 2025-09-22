Kerékpáros, egy 53 éves férfi szenvedett halálos közlekedési balesetet Zalában (helyszíni fotók, frissítve!)

Információink szerint egy kerékpáros hunyt el. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, emiatt, illetve helyszínelés miatt teljes útzár van érvényben. Bővebb információk később.

Frissítés:

Fotóriporter kollégánk helyszíni információi szerint a kerékpáros férfi a Platán sor lámpás kereszteződésétől nem messze, a Gasparich utcán balra kanyarodott a záróvonalon keresztül a négyemeletes házak közé, s a szembejövő autó elütötte. A kerékpáros a helyszínen életét vesztette.

Hivatalos: 53 éves férfi az áldozat, személyautó ütötte el

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Czendrei Péter alezredes érdeklődésünkre az alábbi tájékoztatót adta a halálos baleset kapcsán, egyben pontosítva a korábbi értesüléseinket. A rendőrség közlése szerint 2025. szeptember 22-én 14 óra 17 perckor a Zalaegerszeg, Gasparich út 18/A. szám előtt halálos közúti közlekedési baleset történt. Egy személygépkocsi és egy kerékpár ütközött össze, a kerékpáros egy 53 éves helyi férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.