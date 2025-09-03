Napi cuki: mutatjuk a hónap fotóját

A katasztrófavédelem honlapján arról írtak: az elmúlt hetekben viharkárok, szabadtéri tüzek és közlekedési balesetek mellett több állatmentés is történt. Egy ilyen eseményhez kapcsolódó fotót választottak a hónap legjobb felvételének. Vonyarcvashegyen augusztus 13-án a Piroskereszt utcában egy őz szorult be egy kerítés rácsai közé. A helyszínre riasztott keszthelyi hivatásos tűzoltók szakszerűen kiszabadították az állatot, majd egy közeli erdős területen visszaengedték a természetbe. A hónap fotója, amelyet Szabó László tűzoltó főtörzsőrmester, keszthelyi tűzoltó készített, egy mentés utáni pillanatot rögzít, épp mielőtt az őz visszanyeri szabadságát.