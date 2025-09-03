szeptember 3., szerda

Hilda névnap

17°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pillanat

1 órája

Napi cuki: mutatjuk a hónap fotóját

Címkék#pillanat#felvétel#őz

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság cuki fotót osztott meg a hivatalos oldalán, mely az augusztus hónap fotója címet érdemelte ki.

Benedek Bálint
Napi cuki: mutatjuk a hónap fotóját

A pillanat, amikor a kimentett őzet visszaviszik az erdőbe

Fotó: Szabó László c. tűzoltó főtörzsőrmester - Keszthely HTP

A katasztrófavédelem honlapján arról írtak: az elmúlt hetekben viharkárok, szabadtéri tüzek és közlekedési balesetek mellett több állatmentés is történt. Egy ilyen eseményhez kapcsolódó fotót választottak a hónap legjobb felvételének. Vonyarcvashegyen augusztus 13-án a Piroskereszt utcában egy őz szorult be egy kerítés rácsai közé. A helyszínre riasztott keszthelyi hivatásos tűzoltók szakszerűen kiszabadították az állatot, majd egy közeli erdős területen visszaengedték a természetbe. A hónap fotója, amelyet Szabó László tűzoltó főtörzsőrmester, keszthelyi tűzoltó készített, egy mentés utáni pillanatot rögzít, épp mielőtt az őz visszanyeri szabadságát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu