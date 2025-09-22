szeptember 22., hétfő

Mi történhetett?

24 perce

Fordulat született Kaszás Nikolett ügyében? Egy férfi állítja, megölte a lányt

Címkék#Kaszás Nikolett#nyom#fordulat

Kaszás Nikolett szeptember 7-én tűnt el, miközben a Pilisben túrázott. Társportálunk, a vaol új fejleményről számolt be.

Zaol.hu

Megállás nélkül folyik a kutatás a fiatal lány, Kaszás Nikolett után, akinek több, mint két hete veszett nyoma. A vaol.hu cikke szerint az interneten felbukkant egy sümegi férfi, aki azt állítja, szerelmi viszonyban volt a lánnyal és nemrég megölte. Az Ádám névre hallgató férfi Nikolett rokonainak is kommentelt, valamint az összes körözési fénykép alá is írt valamit, amit csak megtalált.

Részletek a vaol.hu-n!

A zaol.hu oldalunkon  rendszeresen közzéteszünk fotókat eltűnt személyekről, bízva abban, hogy a lakosság segíteni tudja a rendőrség munkáját. Arról is írtunk már, hogy vannak, akiket hosszú évek, akár évtizedek óta nem találnak a vármegyében. 

 

