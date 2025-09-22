Fordulat született Kaszás Nikolett ügyében? Egy férfi állítja, megölte a lányt

Megállás nélkül folyik a kutatás a fiatal lány, Kaszás Nikolett után, akinek több, mint két hete veszett nyoma. A vaol.hu cikke szerint az interneten felbukkant egy sümegi férfi, aki azt állítja, szerelmi viszonyban volt a lánnyal és nemrég megölte. Az Ádám névre hallgató férfi Nikolett rokonainak is kommentelt, valamint az összes körözési fénykép alá is írt valamit, amit csak megtalált.

Részletek a vaol.hu-n!

