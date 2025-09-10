Karambolozott, majd kigyulladt egy autó az M7-esen, torlódásra kell számítani 

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, munkát végző járműbe hajtott egy gépkocsi az M7-es autópálya 27-es kilométerszelvényénél, Tordas térségében, a Balaton felé vezető irányban. Az ütközés következtében az egyik jármű kigyulladt, az érdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók egy porral oltóval megszüntették a lángokat. Az egység megkezdte a munkálatokat a helyszínen, ahol jelentős torlódás alakult ki a baleset miatt.

Továbbra is gyakoriak a balesetek az M7-esen, a múlt héten 3 eseményről is hírt adtunk. A zalai vármegyehatárnál teherautó borult az oldalára, ezt megelőzően Balatonszárszónál tarolta le a szalagkorlátot egy autó - a sonline.hu fotót is közölt az esetről -, illetve kigyulladt kamion is korlátozta a forgalmat.

