szeptember 20., szombat

Friderika névnap

18°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Karambol az M7-esen, felborult egy autó, mentőhelikopter a helyszínen

Címkék#karambol#baleset#sztráda

A Balaton felé vezető oldalon, a 34-35-ös kilométer között két autó rohant egymásba.

Zaol.hu

A KATVÉD tájékoztatása szerint összeütközött két személykocsi az M7-es sztráda Balaton felé vezető oldalán, a 34-35-ös kilométernél. Az egyik jármű a tetejére is borult. A Kajászó térségében történt balesethez a váli önkormányzati tűzoltók vonultak. A két autóban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett pályaszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták.

Az M7-es zalai szakaszán legutóbb a zalakomári és a nagykanizsai lehajtó közötti szakaszon történt baleset, a Letenye felé vezető oldalon.

Az alábbi cikkre kattintva pedig az esős keddi napról készült összefoglalónkat olvashatják, amikor néhány óra leforgása alatt megszaporodtak a balesetek Zalában. A korlátozott látási viszonyok és a nedves útburkolat nehezítette a dolgát az autósoknak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu