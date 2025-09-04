szeptember 4., csütörtök

Beszorult egy ember

2 órája

Durva karambol a 7-es főúton, feszítővágó kellett egy ember kiemeléséhez

Címkék#karambol#Székesfehérvár#baleset

Beszorult az autóba egy ember, tűzoltók szabadították ki.

Zaol.hu

Összeütközött két személygépkocsi a 7-es főút 61-es kilométerénél, Székesfehérvárnál. A baleset következtében beszorult egy ember, őt a székesfehérvári hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki. Az egységek áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik, jelezte a katasztrófavédelem.

Ma délelőtt Zala vármegyében, a 74-es főúton két baleset is történt, mindkét alkalommal - de a jelek szerint egymástól függetlenül - kamion volt a "főszereplő".
A mai zalai balesetekről a cikkek itt találhatók:

A hét eleji zalai balesetekről pedig itt tudósítottunk:

 

 

