Közlekedési káosz

2 órája

Ilyen a mesében sincs, két kamion ütközött, mindkét jármű a menetiránnyal szemközti sávban haladt!

Mint arról röviden már beszámoltunk, két kamion ütközött össze szerda délután a 86-os főút Zalalövő és Kálócfa közötti szakaszán, egy kanyargós részen. A helyszínen tudtuk meg, hogy egészen különös baleset történt, amelynek a részletei szinte hihetetlenek.

Gyuricza Ferenc
Ilyen a mesében sincs, két kamion ütközött, mindkét jármű a menetiránnyal szemközti sávban haladt!

Fotó: Pezzetta Umberto

A műszaki mentést végzők elmondása szerint egy járműalkatrészeket szállító, horvát rendszámú nyerges szerelvény haladt Zalalövő irányából a szlovén határ felé, amikor egy jobbra ívelő kanyarban egyelőre még tisztázott okból áttért a szemközti sávba. Ezt észlelte a Rédics felől, vele szemből érkező, lengyel honosságú pótkocsis szerelvény sofőrje, s hogy a frontális ütközést lekerülje, ő szintén átkormányozta a kamionját a szemközti sávba. A két jármű azonban mégis összeért, ettől a horvát kamion az árokba borult, a lengyel szerelvény pedig bebicskázva félig az úttesten állt meg. Utóbbi kevésbé sérült, így vélhetően menetképes maradt, ám az oldalára dőlt horvát kamion közel totálkárossá vált. A horvát kamion műszaki mentésére valószínűleg csütörtökön kerül sor, emiatt teljes útzár várható a 86-os úton. 

Két kamion ütközött a 86-os főúton

Fotók: Pezzetta Umberto

Zalában a mai napon több baleset történt, cikkeinket alább olvashatják.

 

