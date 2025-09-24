2 órája
Ilyen a mesében sincs, két kamion ütközött, mindkét jármű a menetiránnyal szemközti sávban haladt!
Mint arról röviden már beszámoltunk, két kamion ütközött össze szerda délután a 86-os főút Zalalövő és Kálócfa közötti szakaszán, egy kanyargós részen. A helyszínen tudtuk meg, hogy egészen különös baleset történt, amelynek a részletei szinte hihetetlenek.
Fotó: Pezzetta Umberto
A műszaki mentést végzők elmondása szerint egy járműalkatrészeket szállító, horvát rendszámú nyerges szerelvény haladt Zalalövő irányából a szlovén határ felé, amikor egy jobbra ívelő kanyarban egyelőre még tisztázott okból áttért a szemközti sávba. Ezt észlelte a Rédics felől, vele szemből érkező, lengyel honosságú pótkocsis szerelvény sofőrje, s hogy a frontális ütközést lekerülje, ő szintén átkormányozta a kamionját a szemközti sávba. A két jármű azonban mégis összeért, ettől a horvát kamion az árokba borult, a lengyel szerelvény pedig bebicskázva félig az úttesten állt meg. Utóbbi kevésbé sérült, így vélhetően menetképes maradt, ám az oldalára dőlt horvát kamion közel totálkárossá vált. A horvát kamion műszaki mentésére valószínűleg csütörtökön kerül sor, emiatt teljes útzár várható a 86-os úton.
Két kamion ütközött a 86-os főútonFotók: Pezzetta Umberto
Két kamion ütközött össze Zalában, az egyik az árokban! (galéria)
Zalában a mai napon több baleset történt, cikkeinket alább olvashatják.
Kamion és személyautó karambolozott Zalában, az M70-esen, mentők a helyszínen (frissítve)
Még egy baleset történt Zalában: megcsúszott a nedves burkolaton, és az árokba dőlt egy autó a 76-os úton
Újabb baleset Zalában: két autó ütközött 7 utassal, félpályás útlezárás! (Fotóval frissítve)
Ez hihetetlen: ismét közúti baleset történt Zalában, megint a 76-osról "esett le" egy autó