Baleset a 86-oson

1 órája

Két kamion ütközött össze Zalában, az egyik az árokban! (galéria)

Két kamion ütközött össze a 86-os út Zalalövő és Kálócfa közötti kanyargós szakaszán. A katasztrófavédelmi főigazgatóság 17 órakor kiadott híre szerint az egyik jármű az árokba borult az ütközést követően.

Zaol.hu
Az egyik jármű oldalára borult.

A katasztrófavédelmi szervezet közölte: két kamion ütközött össze a 86-os főút 23-as kilométerszelvényénél, Zalalövő térségében. Az ütközés következtében az egyik jármű oldalával az árokba borult, a másik az úttesten maradt, félpályás forgalmi akadályt okozva. A balesethez elsőként kiérkezett zalalövői önkéntes tűzoltók megkezdték a kamionok áramtalanítását. A helyszínre a körmendi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok is kiérkeztek, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esethez tart.

Két kamion ütközött a 86-os főúton

Fotók: Pezzetta Umberto

Ma több baleset történt Zalában: kora délután adtunk hírt a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a Várvölgy térségében történt karambolról. A 7342-es és 7343-as számú utak kereszteződésénél ütközött össze két autó. A járművekben összesen heten utaztak, a zalai balesetnél a műszaki mentést a keszthelyi hivatásos tűzoltók végezték. A nap során az M70-es gyorsforgalmi úton is történt egy baleset, itt egy BMW megcsúszott és kamionnal ütközött. Zalaegerszeg határában pedig egy személyautó árokba borult, miután megpördült a nedves aszfalton.

 

 

