Két kamion ütközött össze Zalában, az egyik az árokban! (galéria)

Ma több baleset történt Zalában: kora délután adtunk hírt a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a Várvölgy térségében történt karambolról. A 7342-es és 7343-as számú utak kereszteződésénél ütközött össze két autó. A járművekben összesen heten utaztak, a zalai balesetnél a műszaki mentést a keszthelyi hivatásos tűzoltók végezték. A nap során az M70-es gyorsforgalmi úton is történt egy baleset, itt egy BMW megcsúszott és kamionnal ütközött. Zalaegerszeg határában pedig egy személyautó árokba borult, miután megpördült a nedves aszfalton.