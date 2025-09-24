1 órája
Két kamion ütközött össze Zalában, az egyik az árokban! (galéria)
Két kamion ütközött össze a 86-os út Zalalövő és Kálócfa közötti kanyargós szakaszán. A katasztrófavédelmi főigazgatóság 17 órakor kiadott híre szerint az egyik jármű az árokba borult az ütközést követően.
Az egyik jármű oldalára borult.
A katasztrófavédelmi szervezet közölte: két kamion ütközött össze a 86-os főút 23-as kilométerszelvényénél, Zalalövő térségében. Az ütközés következtében az egyik jármű oldalával az árokba borult, a másik az úttesten maradt, félpályás forgalmi akadályt okozva. A balesethez elsőként kiérkezett zalalövői önkéntes tűzoltók megkezdték a kamionok áramtalanítását. A helyszínre a körmendi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok is kiérkeztek, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esethez tart.
Két kamion ütközött a 86-os főútonFotók: Pezzetta Umberto
Ma több baleset történt Zalában: kora délután adtunk hírt a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a Várvölgy térségében történt karambolról. A 7342-es és 7343-as számú utak kereszteződésénél ütközött össze két autó. A járművekben összesen heten utaztak, a zalai balesetnél a műszaki mentést a keszthelyi hivatásos tűzoltók végezték. A nap során az M70-es gyorsforgalmi úton is történt egy baleset, itt egy BMW megcsúszott és kamionnal ütközött. Zalaegerszeg határában pedig egy személyautó árokba borult, miután megpördült a nedves aszfalton.
