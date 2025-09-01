szeptember 1., hétfő

Kamion tarolt le személyautót a 86-os főút zalai szakaszán, egy ember beszorult, teljes az útzár – Frissítve!

Egymásba rohant egy személykocsi és egy autóalkatrészeket szállító kamion a 86-os főút 5-6 kilométere között, Belsősárd térségében. Az autóba egy ember beszorult, őt a lenti hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadítják ki az összetört járműből. A raj áramtalanított is. A főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, jelezte a katasztrófavédelem. 
Információink szerint mentőhelikopter is érkezik a helyszínre. Úgy tudjuk, egy szlovén rendszámú kamion és egy Opel márkájú személygépkocsi ütközött. 
Tudósító kollégánk a helyszínre tart, hamarosan frissítjük cikkünket.

Frissítés: 

Munkatársunk helyszíni beszámolója szerint Zalabaksa felől érkezett egy osztrák rendszámú Opellel egy idősebb férfi, és egy viszonylag egyenes útszakaszon összeütközött egy Rédics felől érkező és Zalalövő irányába tartó szlovén kamionnal. Az Opel megpördült, a kamion a menetiránya szerinti jobb oldalra, a padkára lehúzódva állt meg. Információink szerint a személyautó vezetője sérült meg, a tűzoltók szabadították ki az autóból. Jelenleg is (hétfő délután 16.30-kor) teljes útzár van érvényben a helyszínen. 

Újabb információt, pontosítást kaptunk a helyszínről: az Opel nem osztrák, hanem magyar rendszámú.

 

 

