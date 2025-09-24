szeptember 24., szerda

Baleset

4 órája

Kamion és személyautó karambolozott Zalában, az M70-esen, mentők a helyszínen (frissítve)

Címkék#kamion#m70#személyautó#baleset

Gyuricza Ferenc
Kamion és személyautó karambolozott Zalában, az M70-esen, mentők a helyszínen (frissítve)

Fotó: Gyuricza Ferenc

Kamionnak ütközött egy személyautó az M70-es autópálya 2-es és 3-as kilométerszelvénye között, Letenye térségében, a Nagykanizsa felé vezető irányban. Összesen hárman utaztak a járművekben, amelyek közül a személyautót a letenyei hivatásos tűzoltók áramtalanították. A mentők is kiérkeztek a balesethez, amely miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett pályaszakaszon.

A baleset azért következett be, mert a magyar rendszámú BMW egy ráfutott egy víztócsára, s az megdobta az autót. Ennek okán a jármű előbb kétszer a szalagkorlátnak, majd érintőlegesen a külföldi honosságú kamionnak ütközött. Utóbbinak csak kisebb sérülései keletkeztek, így a helyszínelést követően tovább is tudott menni. A személygépkocsi utasát a mentők további vizsgálatok és megfigyelés céljából a nagykanizsai kórházba szállították.

