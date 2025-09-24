Kamion és személyautó karambolozott Zalában, az M70-esen, mentők a helyszínen

Kamionnak ütközött egy személyautó az M70-es autópálya 2-es és 3-as kilométerszelvénye között, Letenye térségében, a Nagykanizsa felé vezető irányban. Összesen hárman utaztak a járművekben, amelyek közül a személyautót a letenyei hivatásos tűzoltók áramtalanították. A mentők is kiérkeztek a balesethez, amely miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett pályaszakaszon.

Helyszíni információink szerint a balesetet a BMW márkájú személygépkocsi vezetője okozta, ugyanis járművével megcsúszott a nedves burkolaton, majd hátulról nekiütközött az előtte haladó kamionnak. A személygépkocsi utasai közül egy főnek keletkeztek sérülései, őt jelenleg is vizsgálják a mentők.