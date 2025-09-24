szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

13°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

48 perce

Kamion és személyautó karambolozott Zalában, az M70-esen, mentők a helyszínen

Címkék#kamion#m70#személyautó#baleset

Gyuricza Ferenc
Kamion és személyautó karambolozott Zalában, az M70-esen, mentők a helyszínen

A helyszínre mentőt is riasztottak. Képünk illusztráció

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

Kamionnak ütközött egy személyautó az M70-es autópálya 2-es és 3-as kilométerszelvénye között, Letenye térségében, a Nagykanizsa felé vezető irányban. Összesen hárman utaztak a járművekben, amelyek közül a személyautót a letenyei hivatásos tűzoltók áramtalanították. A mentők is kiérkeztek a balesethez, amely miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett pályaszakaszon.

Helyszíni információink szerint a balesetet a BMW márkájú személygépkocsi vezetője okozta, ugyanis járművével megcsúszott a nedves burkolaton, majd hátulról nekiütközött az előtte haladó kamionnak. A személygépkocsi utasai közül egy főnek keletkeztek sérülései, őt jelenleg is vizsgálják a mentők. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu