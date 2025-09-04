Baleset
1 órája
Kamion az árokban Magyarszentmiklós közelében!
Baleset történt kora reggel a 74-es számú főúton Magyarszentmiklós közelében. Információink szerint egy kamion hajtott az árokba, ahol felborult. A tehergépkocsi forgalmi akadályt képez, ezért az arra közlekedőktől fokozott figyelemre és türelemre lesz szükség. A rendőrség későbbre ígért tájékoztatást, amint ez megtörtént, frissítjük cikkünket.
Ezt ne hagyja ki!Baleset
53 perce
Káosz a 74-es főúton Zalában! Az árokba csapódott kamion úttorlaszt okozott (galéria, videó)
