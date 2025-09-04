Kamion az árokban Magyarszentmiklós közelében!

Baleset történt kora reggel a 74-es számú főúton Magyarszentmiklós közelében. Információink szerint egy kamion hajtott az árokba, ahol felborult. A tehergépkocsi forgalmi akadályt képez, ezért az arra közlekedőktől fokozott figyelemre és türelemre lesz szükség. A rendőrség későbbre ígért tájékoztatást, amint ez megtörtént, frissítjük cikkünket.