Drogosan vezetett a zalai férfi, üldözőbe vették a rendőrök

A rendőrök igazoltatni akarták, de elhajtott a helyszínről egy autós Zalában. Kiderült: kábítószer hatása alatt állt a sofőr.

Zaol.hu
Drogosan vezetett a zalai férfi, üldözőbe vették a rendőrök

A rendőrök több kábitószergyanús anyagot, többek között kristályt is lefoglaltak

Fotó: police.hu

A police.hu portálon írt szerdán a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság az esetről. Beszámoltak róla, hogy szeptember 1-jén délelőtt Sármelléken, a benzinkúton akartak igazoltatni a rendőrök egy autóst, aki nem állt meg, elhajtott. A körzeti megbízottak egészen egy családi ház udvaráig követték, ahol a sofőr kiszállt a járműből, a kulcsokat pedig eldobta.

rendőrök
A rendőrök drogkereső kutya segítségével mindent átkutattak
Fotó: police.hu

Rendőrök: jogosítvány nélkül, drogosan menekült

A rendőrség közleményében hozzátette: kiderült, hogy a 28 éves zalavári férfinek nincs érvényes jogosítványa. Az autó utasteréből kábítószergyanús anyag és kristály került elő. Ezért drogtesztet is alkalmaztak a sofőrrel szemben, ami amfetaminra, metamfetaminra, és MDMA-ra is pozitív lett. Kábítószer birtoklása, valamint járművezetés bódult állapotban vétség miatt indult eljárás ellene és szabálysértési őrizetbe vették.

kábítószer
A rendőrök több kábítószergyanús csomagot lefoglaltak
Fotó: police.hu

Ittasan és bódultan se vezessen!

A police.hu oldalon megosztott fotókból kiderült, hogy drogkereső kutyát is bevetettek a rendőrök. A rendőrség felhívta a sofőrök figyelmét, hogy mondjanak nemet ittas, vagy bódult állapotban a vezetésre. Aki alkoholt vagy kábítószert fogyaszt vezetés előtt, nemcsak önmagát veszélyezteti, hanem utasait, valamint a közlekedés más résztvevőit is.

 

