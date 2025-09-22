6 órája
Eltiltották őket a járművezetéstől, mégis volán mögé ültek – előtte még a szeszes üveget is meghúzták...
Bőven volt munkájuk a mögöttünk hagyott hétvégén a rendőröknek Zalában. Bűncselekmények elkövetőit érték tetten, hozzátartozók közötti erőszak miatt kellett intézkedniük, s emellett több ittas járművezetőt is kiszűrtek a forgalomból.
Minderről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság tett közzé tájékoztatót a police.hu oldalon. Mint írták: a főkapitányság illetékességi területén a szolgálatban lévő állomány tagjai nyolc ittas járművezetővel szemben intézkedtek, akik közül ketten úgy közlekedtek, hogy már korábban eltiltották őket a járművezetéstől.
Nemcsak ittas járművezetőkkel szemben intézkedtek
A rendőrök emellett 16 főt fogtak el, akik közül öt személyt bűncselekmény elkövetésén értek tetten. A járőrök 12 főt állítottak elő, közülük négy személyt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés tíz esetben történt, míg szabálysértési feljelentéssel 53 alkalommal éltek a zalai rendőrök. Helyszíni bírságot 128, közigazgatási bírságot 85 alkalommal szabtak ki, egy 49 éves zalaegerszegi férfival szemben pedig hozzátartozók közötti erőszak miatt ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek el.
