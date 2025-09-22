szeptember 22., hétfő

Móric névnap

28°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A hét végén történt

1 órája

Eltiltották őket a járművezetéstől, mégis volán mögé ültek – előtte még a szeszes üveget is meghúzták...

Címkék#szabálysértés#rendőrség#ittas sofőr#erőszak#bűncselekmény

Bőven volt munkájuk a mögöttünk hagyott hétvégén a rendőröknek Zalában. Bűncselekmények elkövetőit érték tetten, hozzátartozók közötti erőszak miatt kellett intézkedniük, s emellett több ittas járművezetőt is kiszűrtek a forgalomból.

Gyuricza Ferenc

Minderről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság tett közzé tájékoztatót a police.hu oldalon. Mint írták: a főkapitányság illetékességi területén a szolgálatban lévő állomány tagjai nyolc ittas járművezetővel szemben intézkedtek, akik közül ketten úgy közlekedtek, hogy már korábban eltiltották őket a járművezetéstől.

Több ittas járművezetőt is találtak a rendőrök a hétvégén. Pedig a hatóság lépten-nyomon figyelmeztet...
Forrás: police.hu

Nemcsak ittas járművezetőkkel szemben intézkedtek

A rendőrök emellett 16 főt fogtak el, akik közül öt személyt bűncselekmény elkövetésén értek tetten. A járőrök 12 főt állítottak elő, közülük négy személyt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés tíz esetben történt, míg szabálysértési feljelentéssel 53 alkalommal éltek a zalai rendőrök. Helyszíni bírságot 128, közigazgatási bírságot 85 alkalommal szabtak ki, egy 49 éves zalaegerszegi férfival szemben pedig hozzátartozók közötti erőszak miatt ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek el.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu