Eltiltották őket a járművezetéstől, mégis volán mögé ültek – előtte még a szeszes üveget is meghúzták...

Minderről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság tett közzé tájékoztatót a police.hu oldalon. Mint írták: a főkapitányság illetékességi területén a szolgálatban lévő állomány tagjai nyolc ittas járművezetővel szemben intézkedtek, akik közül ketten úgy közlekedtek, hogy már korábban eltiltották őket a járművezetéstől.

Több ittas járművezetőt is találtak a rendőrök a hétvégén. Pedig a hatóság lépten-nyomon figyelmeztet...

Forrás: police.hu

Nemcsak ittas járművezetőkkel szemben intézkedtek

A rendőrök emellett 16 főt fogtak el, akik közül öt személyt bűncselekmény elkövetésén értek tetten. A járőrök 12 főt állítottak elő, közülük négy személyt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés tíz esetben történt, míg szabálysértési feljelentéssel 53 alkalommal éltek a zalai rendőrök. Helyszíni bírságot 128, közigazgatási bírságot 85 alkalommal szabtak ki, egy 49 éves zalaegerszegi férfival szemben pedig hozzátartozók közötti erőszak miatt ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek el.