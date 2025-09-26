szeptember 26., péntek

Segíteni akart, bántalmazták

1 órája

Ismert színészt vertek meg kegyetlenül a rablók a dunántúli városban

Élelmiszerbolti rablás elkövetőit próbálta megállítani az a vásárló, akit súlyosan bántalmazott az egyik elkövető pénteken Szombathelyen. A vaol.hu megírta: a Weöres Sándor Színház színésze az áldozat.

Zaol.hu

A vaol.hu cikke szerint, a színészt, Horváth Ákost súlyos sérülésekkel szállították a mentők a kórházba. A Weöres Sándor Színház szerencsére jó hírekkel is szolgált a színművész állapotával kapcsolatban, ugyanis a közösségi médiában azt írták a nap végére kollégájukat kiengedték a kórházból. 

Zalában is több rablásról adtunk már hírt, egy emlékezetes eset volt, amikor egy mosonmagyaróvári nő kifejezetten azért utazott Keszthelyre, hogy babákat lopkodjon. A történetről itt írtunk. Szerencsére ebben az esetben erőszak nem történt.

 

 

