1 órája
Ismert színészt vertek meg kegyetlenül a rablók a dunántúli városban
Élelmiszerbolti rablás elkövetőit próbálta megállítani az a vásárló, akit súlyosan bántalmazott az egyik elkövető pénteken Szombathelyen. A vaol.hu megírta: a Weöres Sándor Színház színésze az áldozat.
A vaol.hu cikke szerint, a színészt, Horváth Ákost súlyos sérülésekkel szállították a mentők a kórházba. A Weöres Sándor Színház szerencsére jó hírekkel is szolgált a színművész állapotával kapcsolatban, ugyanis a közösségi médiában azt írták a nap végére kollégájukat kiengedték a kórházból.
Zalában is több rablásról adtunk már hírt, egy emlékezetes eset volt, amikor egy mosonmagyaróvári nő kifejezetten azért utazott Keszthelyre, hogy babákat lopkodjon. A történetről itt írtunk. Szerencsére ebben az esetben erőszak nem történt.
