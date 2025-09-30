49 perce
Most mindenki ezt az idős hölgyet keresi a zalai városban – ha látta, segítsen a rendőröknek!
A 81 éves Léránt Józsefnét keresi nagy erőkkel a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság, aki látta az idős hölgyet, mindenképpen értesítse a rendőrséget. Az ismeretlen helyen lévő hölgyről több információt is megosztott a rendőrség, sőt képet is közöltek.
Az ismeretlen helyen tartózkodó 81 éves idős nőről a police.hu számolt be. E szerint 2025. szeptember 29-én, hétfőn 20 óra körül egy zalaegerszegi szállóról ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik. Az eltűnt nő térben és időben nehezen tájékozódik. Léránt Józsefné körülbelül 170 cm magas, vékony testalkatú, vállig érő, ősz hajú. Eltűnésekor viselt ruházata: piros színű melegítő felső, szürke színű hosszú nadrág.
Ismeretlen helyen: aki felismeri Léránt Józsefnét, segítsen!
A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Léránt Józsefnét felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, haladéktalanul hívja a 06-92-311-510-es telefonszámot. Illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
