szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

12°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nehezen tájékozódik

49 perce

Most mindenki ezt az idős hölgyet keresi a zalai városban – ha látta, segítsen a rendőröknek!

Címkék#Zalaegerszegi Rendőrkapitányság#hölgy#eltűnt

A 81 éves Léránt Józsefnét keresi nagy erőkkel a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság, aki látta az idős hölgyet, mindenképpen értesítse a rendőrséget. Az ismeretlen helyen lévő hölgyről több információt is megosztott a rendőrség, sőt képet is közöltek.

Benedek Bálint

Az ismeretlen helyen tartózkodó 81 éves idős nőről a police.hu számolt be. E szerint 2025. szeptember 29-én, hétfőn 20 óra körül egy zalaegerszegi szállóról ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik. Az eltűnt nő térben és időben nehezen tájékozódik. Léránt Józsefné körülbelül 170 cm magas, vékony testalkatú, vállig érő, ősz hajú. Eltűnésekor viselt ruházata: piros színű melegítő felső, szürke színű hosszú nadrág.

ismeretlen helyen
Ismeretlen helyen tartózkodik az idős, 81 éves Léránt Józsefné, ha látta jelentkezzen!
Fotó: police.hu

Ismeretlen helyen: aki felismeri Léránt Józsefnét, segítsen!

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Léránt Józsefnét felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, haladéktalanul hívja a 06-92-311-510-es telefonszámot. Illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu