Most mindenki ezt az idős hölgyet keresi a zalai városban – ha látta, segítsen a rendőröknek!

Az ismeretlen helyen tartózkodó 81 éves idős nőről a police.hu számolt be. E szerint 2025. szeptember 29-én, hétfőn 20 óra körül egy zalaegerszegi szállóról ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik. Az eltűnt nő térben és időben nehezen tájékozódik. Léránt Józsefné körülbelül 170 cm magas, vékony testalkatú, vállig érő, ősz hajú. Eltűnésekor viselt ruházata: piros színű melegítő felső, szürke színű hosszú nadrág.

Ismeretlen helyen tartózkodik az idős, 81 éves Léránt Józsefné, ha látta jelentkezzen!

Fotó: police.hu

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Léránt Józsefnét felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, haladéktalanul hívja a 06-92-311-510-es telefonszámot. Illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.