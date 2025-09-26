Az ügyészeknek is van szívük, megszüntettek egy büntetőeljárást! Mit gondol, mi vette rá őket erre?

A különös esetről dr. Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője tájékoztatta hírportálunkat. Mint írta: az adóhatóság járőrei 2024. február 25-én Zalaegerszegen, a Mérleg téren lévő bolhapiacon tartottak ellenőrzést. Ennek során figyeltek fel arra, hogy az egyik árus termékei között olyan jelzésekkel és feliratokkal ellátott ruházati, illetve egyéb árukat találtak, amelyek megtévesztésig hasonlítottak több, védjeggyel ellátott termékre. A ruhák és egyéb árucikkek láthatóan gyenge minősége, igazolatlan származásuk, valamint az eredetihez képest lényegesen alacsonyabb eladási áruk alapján felmerült a gyanú, hogy a termékeket a jogtulajdonosok engedélye nélkül állították elő, illetve hozták forgalomba. Az eladó a termékek eredetét igazolni, valamint a márkatulajdonos forgalmazásra feljogosító engedélyét bemutatni nem tudta, ezért a ruházati árukat lefoglalták tőle. A hamis márkajelzésekkel ellátott ruhákkal való kereskedés ugyanis kimeríti az iparjogvédelmi jogok megsértésének bűntette tényállását.

Iparjogvédelmi jogok megsértésének bűntette miatt indult eljárás

Dr. Jánky Judit tájékoztatójában ugyanakkor kitért arra is, hogy a védjegyoltalom jogosultjának okozott 136 ezer 354 forint vagyoni hátrányt a nő a büntetőeljárás során teljes mértékben megtérítette, így – tekintettel arra is, hogy a sértett képviselője a büntetőeljárástól való elterelést jelentő közvetítői eljárás lefolytatásához hozzájárult – a zalaegerszegi járási ügyészség a nővel szemben az iparjogvédelmi jogok megsértésének bűntette miatt indult eljárást az árus tevékeny megbánására való hivatkozással végül megszüntette.