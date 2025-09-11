szeptember 11., csütörtök

Idős embereket vertek át

2 órája

Rendőrkézen a balatoni ingatlancsaló bűnbanda – éjjel csaptak le rájuk (videó)

Címkék#csaló#Terrorelhárítási Központ#Készenléti Rendőrség#Balaton#bűnbanda

Több helyszínen hat személyt fogtak el a Veszprém vármegyei rendőrök a Terrorelhárítási Központ és a Készenléti Rendőrség munkatársaival közösen szerdán hajnalban. Káli-medencei és Balaton-parti ingatlancsaló bűnbanda került rendőrkézre.

Zaol.hu

A most elkapott személyeket zsarolással, önbíráskodással és kábítószer-kereskedelemmel is gyanúsítják, számolt be a police.hu. A gyanú szerint az ingatlancsaló elkövetők Révfülöpön és Mindszentkállán úgy vásároltak meg házakat 2021 és 2023 között, hogy az idős, jóhiszemű tulajdonosok bizalmába férkőztek, majd kihasználva ezt, a piaci árnál jóval olcsóbban vették meg vagy cserélték el a házakat. Az eladáskor a csalók a vételárat már nem rendezték, vagy a szerződésbe hamisan foglalták bele, hogy a kifizetés megtörtént. 

ingatlancsaló
Az ingatlancsaló banda hat tagja került most rendőrkézre
Forrás: police.hu

Ingatlancsalók: kezdeményezték a letartóztatásukat

A három családi házban tartott kutatás során a nyomozók lefoglaltak egy nagy értékű kocsit, készpénzt, mobiltelefonokat, adásvételi szerződéseket, gépjárműtulajdonjog-átruházási iratokat, s egy-egy révfülöpi és budapesti ingatlant is zár alá vettek. A nyomozók – kihallgatásukat követően – őrizetbe vették a 30-as éveikben járó férfiakat, valamint a 21, 32 és 52 éves nőt, majd kezdeményezték letartóztatásukat.

 

 

