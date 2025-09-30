Látványos jelenetek az egyik zalai lakótelepen: erkélyen keresztül jutottak be a tűzoltók

A katasztrófavédők portálukon azt írták: otthona konyhájában ért baleset egy idős embert Nagykanizsán, egy Bartók Béla utcai társasház egyik lakásában. A bajbajutott a segítségére érkezőket nem tudta beengedni az ingatlanba, ezért oda a város hivatásos tűzoltói az erkélyen keresztül, dugólétra segítségével jutottak be. A raj ezután beengedte a mentőket, akik megkezdték a beteg ellátását, tudatta a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.