Tűzoltói segítségnyújtás
1 órája
Nem tudta elhagyni a horgászhelyét egy mozgásában korlátozott férfi Zalában
Nem tudott feljutni a vízparti horgászhelyéről az utcaszintre szombat este Zalavégen egy mozgásában korlátozott férfi, ezért a tűzoltóktól kért segítséget. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának tájékoztatója szerint a zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók gyalogosan közelítették meg a helyszínt, majd segítettek a férfit felhozni a part menti árokból. Hazaszállításáról már ismerősei gondoskodtak.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre