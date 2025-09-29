szeptember 29., hétfő

Tűzoltói segítségnyújtás

1 órája

Nem tudta elhagyni a horgászhelyét egy mozgásában korlátozott férfi Zalában

Gyuricza Ferenc

Nem tudott feljutni a vízparti horgászhelyéről az utcaszintre szombat este Zalavégen egy mozgásában korlátozott férfi, ezért a tűzoltóktól kért segítséget. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának tájékoztatója szerint a zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók gyalogosan közelítették meg a helyszínt, majd segítettek a férfit felhozni a part menti árokból. Hazaszállításáról már ismerősei gondoskodtak.

 

