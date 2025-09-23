Kiderült, ki és hogyan halt meg a dunántúli város forgalmas utcáján - ezért keltett nagy riadalmat az eset

Hétfő délután a környék lakói erős rendőri jelenlétre, útlezárásokra és bűnügyi szalagokra lettek figyelmesek - írja a bama.hu. A helyszínen dolgozó technikusok centiméterről centiméterre vizsgálták át az utcát és a közeli zöldterületet, több lakást is ellenőriztek.

Rendőrségi szalagokkal választották le a területet, ahol a holttestet találták.

Fotó: Cz. E.

A hatóságok kezdetben szűkszavúan nyilatkoztak, így a helyiek körében gyorsan elterjedt a pletyka, hogy gyilkosság történhetett. Végül a rendőrség jelezte, hogy nem merült fel idegenkezűség gyanúja, az ügyet közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják. A Bama információi szerint hajléktalan férfi lehet az elhunyt. A bama.hu-n elolvashatja az összefoglalót az esetről!

Mint arról beszámoltunk, Zalában szeptember közepén történt nagy érdeklődést kiváltó haláleset, a nagykanizsai ügyben viszont emberölés a gyanú: egy 60 éves férfi késsel halálra sebezte 30 éves ismerősét. A történtekről több cikket publikáltunk, a feltételezett elkövetőt le is tartóztatták.

