Felakasztotta magát?

44 perce

Tragédiák sorozata a Dunántúlon: holttestet találtak a kiserdőben

Nem hivatalos forrásból értesült a duol.hu, hogy Dunaújvárosban, a kiserdő területén holttestet találtak.

Zaol.hu

A közösségi médiában megjelent információk szerint az elhunyt egy távközlési oszlopra akasztotta fel magát.

A holttest Dunaújvárosban került elő. Fotó: duol.hu

Szemtanúk beszámolói alapján a helyszínt rendőrségi szalaggal zárták le, több rendőrautó és egy kegyeleti jármű is a helyszínen tartózkodott, miközben zajlott a helyszínelés. További részletek a duol.hu-n olvashatók.

Hasonló esetről írtunk a múlt héten: a rendőrség körözést adott ki egy ismeretlen holttest kapcsán, amit a Balaton északi partján fedeztek fel. Az összeégett holttestről azt sem lehetett megállapítani: férfi vagy nő volt az áldozat.

 

 

