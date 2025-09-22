Felakasztotta magát?
44 perce
Tragédiák sorozata a Dunántúlon: holttestet találtak a kiserdőben
Nem hivatalos forrásból értesült a duol.hu, hogy Dunaújvárosban, a kiserdő területén holttestet találtak.
A közösségi médiában megjelent információk szerint az elhunyt egy távközlési oszlopra akasztotta fel magát.
Szemtanúk beszámolói alapján a helyszínt rendőrségi szalaggal zárták le, több rendőrautó és egy kegyeleti jármű is a helyszínen tartózkodott, miközben zajlott a helyszínelés. További részletek a duol.hu-n olvashatók.
Hasonló esetről írtunk a múlt héten: a rendőrség körözést adott ki egy ismeretlen holttest kapcsán, amit a Balaton északi partján fedeztek fel. Az összeégett holttestről azt sem lehetett megállapítani: férfi vagy nő volt az áldozat.
Ezt ne hagyja ki!A lakossághoz fordultak
2025.09.17. 13:24
A balatoni összeégett holttestről azt sem tudják, férfi volt-e vagy nő. Segítsen, aki tud!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre