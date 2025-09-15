szeptember 15., hétfő

Tűzoltói beavatkozás

1 órája

Hiába próbáltak segíteni az idős férfinek, nem tudta kinyitni az ajtót

Címkék#bajbajutott#segítség#katasztrófavédelem

Vasárnap több helyen szükség volt a tűzoltókra.

Korosa Titanilla
Hiába próbáltak segíteni az idős férfinek, nem tudta kinyitni az ajtót

Több helyen volt szükség a tűzoltókra vasárnap

Forrás: ZH

Reggel 7 óra előtt tűz keletkezett egy kisteherautó motorterében Zalaegerszegen, a Sütő utcában. Mire a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, az ott tartózkodók a porral oltóval megfékezték a lángokat. A raj hőkamerával átvizsgálta a járművet, majd a motorteret vízsugárral visszahűtötte, a még izzó részeket pedig eloltotta. 

Segítettek bejutni a lakásba

Délelőtt betegmozgatásban segítették a mentők munkáját a város hivatásos tűzoltói Nagykanizsán, egy Garay utcai társasházban. 

Kora este otthona fürdőszobájában rosszul lett, a segítségére sietőknek ezért nem tudott ajtót nyitni egy idős ember Nagykanizsán, egy Platán sori társasházban. A város hivatásos tűzoltóinak technikai segítségével a mentők bejutottak a lakásban, majd megkezdték a bajbajutott ellátását - tájékoztatott a katasztrófavédelem

 

